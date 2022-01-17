Коты оккупировали коробку с новым блендером: хозяева не могут воспользоваться прибором

Джессика и Ники Гермон-Нивс из Ванкувера купили новый блендер, но уже несколько недель не могут им воспользоваться. Коробку с прибором "захватили" их коты.

Джессика рассказала, что принесла покупку домой и буквально на несколько секунд поставила ее на пол в кухне. А тем временем ее 4,5-летний кот Макс уже запрыгнул на нее.

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Женщина сфотографировала любимца и опубликовала его фото в сообществе про кошек в фейсбуке. Она решила не трогать пушистик, думая, что уже на следующий день он потеряет к коробке интерес. По словам Джессики, такое поведение типично для трех ее котов.

Кот взобрался на коробку, как только она появилась на кухне / Фото Джессики Гермон-Ни

Однако с этой коробкой привычный сценарий не сработал. На следующее утро женщина пришла на кухню и Макса там не было. Но теперь на коробке сидел 13-летний кот Лэндо.

Тем временем пользователи фейсбука оценили фото Макса и требовали свежих новостей по поводу этой ситуации. Джессика опубликовала новое фото.

Забавная история затянулась. Макс, Лэндо и 13-летний Джордж сменяли друг друга на посту, не оставляя коробку без присмотра. Их владелица создала для них отдельную страницу в фейсбуке, где ежедневно публикует свежие фото и докладывает о состоянии дел. В настоящее время за котиками и коробкой следят уже 47 тысяч подписчиков.

Пушистые охранники меняются, но не оставляют коробку без присмотра / Фото Джессики Гермон-Нивс

Это длится уже целый месяц – с 16 декабря. Джессика и Ники до сих пор не достали и не воспользовались своей покупкой.

Мы привыкли, что кошки постоянно играют с коробками, но до такого еще не доходило. Мы пробовали разное, передвигали коробку в другую часть кухни, надеясь, что это как-то поможет. Я просыпалась посреди ночи, но в очередной раз видела на коробке кого-то из котов,

– поделилась Джессика.

Никакие методы не заставили котов покинуть коробку / Фото Джессики Гермон-Нивс

Джессика даже написала компании-производителю, объяснила ситуацию и попросила прислать ей 3 пустых коробки из-под блендеров, чтобы попробовать обхитрить любимцев. Производитель согласился и отправил подделки.

Хозяева сложили коробки и заполнили их внутри, чтобы они не проваливались под весом кошек. Увидев новые ящики, коты заинтересовались ими, но ненадолго. Животные не сдались и не оставили блендер.

Не помогли даже фальшивые коробки / Фото Джессики Гермон-Нивс

Хотя большинство пользователей сети считают эту историю смешной и милой, некоторые откровенно удивляются, почему котов нельзя просто поднять. Джессика понимает, что эту "проблему" можно решить в считанные секунды, но не хочет заканчивать это насильно.

Женщина считает, что это очень весело, особенно сейчас, когда люди уже почти 2 года живут в условиях пандемии и им так необходимы радость и смех. По ее словам, блендер никуда не денется и рано или поздно его достанут, однако пока они с Ники не будут этого делать.

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