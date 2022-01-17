Джесіка розповіла, що принесла покупку додому та буквально на кілька секунд поставила її на підлогу в кухні. А тим часом її 4,5-річний кіт Макс на неї застрибнув.

Схоже З функцією обігріву: котики окуповують супутникові тарілки Ілона Маска Starlink

Жінка сфотографувала улюбленця та опублікувала його фото у спільноті про котів у фейсбуці. Вона вирішила не чіпати пухнастика, думаючи, що вже наступного дня він втратить до коробки інтерес. За словами Джесіки, така поведінка є типовою для трьох її котів.

Кіт виліз на коробку, як тільки вона з'явилася на кухні / Фото Джесіки Гермон-Нівс

Однак з цією коробкою звичний сценарій не спрацював. Наступного ранку жінка прийшла на кухню і Макса там не було. Але тепер на коробці сидів 13-річний кіт Лендо.

Тим часом користувачі фейсбуку оцінили фото Макса і вимагали свіжих новин щодо цієї ситуацій. Тож Джесіка опублікувала нове фото.

Кумедна історія затягнулася. Макс, Лендо і 13-річний Джорж змінювали один одного на посту, не залишаючи коробку без нагляду. Їхня власниця створила для них окрему сторінку у фейсбуці, де щодня публікує свіжі світлини та доповідає про стан справ. Наразі за котиками і коробкою стежать вже 47 тисяч підписників.

Пухнасті охоронці чергуються, але не залишають коробку без нагляду / Фото Джесіки Гермон-Нівс

Це триває вже цілий місяць – з 16 грудня. Джесіка та Нікі досі не дістали та не скористалися своєю покупкою.

Ми звикли, що коти постійно граються з коробками, але до такого ще не доходило. Ми пробували різне, пересували коробку в іншу частину кухні, сподіваючись, що це якось допоможе. Я прокидалася посеред ночі, але в черговий раз бачила на коробці когось з котів,

– поділилася Джесіка.

Ніякі методи не змусили котів залишити коробку / Фото Джесіки Гермон-Нівс

Джесіка навіть написала компанії-виробнику, пояснила ситуацію та попросила надіслати їй 3 порожні коробки з-під блендерів, аби спробувати обхитрити улюбленців. Виробник погодився і надіслав підробки.

Господарі склали коробки і заповнили їх всередині, аби вони не провалювалися під вагою котів. Побачивши нові ящики, коти зацікавилися ними, але ненадовго. Тварини не здалися і не покинули блендер.

Не допомогли навіть фальшиві коробки / Фото Джесіки Гермон-Нівс

Хоча більшість користувачів мережі вважає цю історію смішною та милою, дехто відверто дивується, чому котів не можна просто підняти з коробки. Джесіки розуміє, що цю "проблему" можна розв'язати за лічені секунди, але не хоче закінчувати це силоміць.

Жінка вважає, що це дуже весело, особливо зараз, коли люди вже майже 2 роки живуть в умовах пандемії і їм так необхідні радість та сміх. За її словами, блендер нікуди не дінеться і рано чи пізно його дістануть, однак поки що вони з Нікі цього не робитимуть.

Як харківський кіт Степан став зіркою мережі: дивіться відео