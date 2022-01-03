Через ремонт будинку канадець Аарон Тейлор виніс супутникову тарілку Starlink у двір. Щоб у ній не накопичувався сніг і лід, вона має функцію підігріву при холодній температурі.

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Starlink Ілона Маска привабив котиків Аарона – ймовірно, вони прийняли її за теплу батарею. 1 січня чоловік розповів про це у своєму твітері та опублікував фотодоказ. На світлині дворові коти захопили його супутникову тарілку – адже вона ідеально підходить для лежання. Через це, швидкість інтернету сильно впала.

Starlink чудово працює, поки коти не виявлять, що тарілка виділяє трохи тепла в холодні дні,

– підписав твіт Аарон Тейлор.

Що мене найбільше дивує, у них є свій опалювальний котячий будиночок з водою і їжею, але в -25 вони вирішили влаштуватися на тарілці Starlink. Коли сонце сідає, вони повертаються у свій будиночок,

– написав Тейлор.

Фото з котиками одразу стало вірусним – фанатам технологій сподобалося, як тварини гріються в супутниковій тарілці Starlink. Крім того, на твіт звернув увагу сам Ілон Маск – він відреагував лайком на публікацію Аарона.