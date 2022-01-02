Коты – это жидкость: художник делает забавные скульптуры пушистиков
Источник:Сolossal
Котики, которых создает японский скульптор, не выглядят, как обычные, но сохраняют особый кошачий шарм. Животные, которых делает мужчина с ником Meetissai, будто созданы из жидкости – они умещаются в стаканах и чашках, дремля внутри.
Художник из Японии часто ссылается на мемы с животными и создает милых котиков из эпоксидной смолы. Мурлыки лежат в сосудах или разливаются по поверхностям, как настоящие жидкости.
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Meetissai делает кошек "мультяшными" и преувеличенными, чтобы подчеркнуть их натуру.
"Жидкие" кошки художника / Фото Meetissai
Кошки из мемов становятся скульптурами
Зверюшки с большими телами буквально расплываются по стаканам, радуя не только ценителей искусства, но и фанатов мемов – большинство работ Meetissai являются ссылками на популярные фото со странными котами.
"Жидкие" кошки художника / Фото Meetissai
Из чего делают "жидких" котов?Художник создает миниатюрных котиков из эпоксидной смолы – смеси, которая используется в строительном деле, а также в искусстве. Художники создают из смолы украшения, картины и целые скульптуры.
Кроме кошек, Meetissai создает и других животных, которые завирусились в интернете – собак, енотов, медведей и морских существ. Художник публикует свои работы на странице в инстаграме – за его творчеством следят почти 80 тысяч человек.
Произведения скульптора / Фото Meetissai
"Жидкие" кошки художника / Фото Meetissai