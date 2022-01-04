Котики, несущие опасность: в Сеуле за последние 3 года хвостатые устроили минимум 100 пожаров

В Южной Корее власти предупреждают об опасности, которую могут нести пушистые любимцы. Там сообщили, что за последние 3 года коты стали причиной более 100 пожаров.

В столице Южной Кореи Сеуле Департамент пожарной охраны и стихийных бедствий призвал всех владельцев кошек внимательнее следить за своими домашними любимцами. Поскольку те, когда остаются дома одни, любят сталкивать на пол всякие предметы, например, свечи и лампы, что может привести к возгоранию и пожару.

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Там даже выпустили новогоднее предупреждение для своих сограждан. В котором идет речь о том, что с января 2019 года по ноябрь 2021 года произошло не менее 107 пожаров, устроенных котами. В заявлении в частности предполагают, что пожары могли произойти из-за того, что коты включают электроплиты или сбрасывают на них легковоспламеняющиеся предметы.

В последнее время пожары, связанные с кошками, продолжают происходить. Мы советуем домашним хозяйствам с домашними животными уделять особое внимание, поскольку огонь может широко распространиться, когда никого нет дома,

– сказали в Департаменте пожарной охраны.

В Сеуле за последние 3 года хвостатые устроили минимум 100 пожаров / Фото из соцсетей