У столиці Південної Кореї Сеулі Департамент пожежної охорони та стихійних лих закликав усіх власників котів уважніше стежити за своїми домашніми улюбленцями. Оскільки ті, коли залишаються вдома одні, люблять зіштовхувати на підлогу всякі предмети, наприклад, свічки та лампи, що може призвести до спалаху та пожежі.

Це цікаво А хто це зробив: добірка фотографій, на яких котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому

Там навіть випустили новорічне попередження для своїх співгромадян. В якому йде мова про те, що з січня 2019 року по листопад 2021 року сталося не менше 107 пожеж, влаштованих котами. У заяві зокрема припускають, що пожежі могли статися через те, що коти включають електроплити або скидають на них легкозаймисті предмети.

Останнім часом пожежі, пов'язані з кішками, продовжують відбуватися. Ми радимо домашнім господарствам з домашніми тваринами приділяти особливу увагу, оскільки вогонь може широко поширитися, коли нікого немає вдома,

– сказали у Департаменті пожежної охорони.

В Сеулі за останні 3 роки хвостаті влаштували мінімум 100 пожеж / Фото із соцмереж