Розваги 24 пропонують добірку світлин, на яких зображений безлад та гармидер, який влаштували котики в будинках своїх власників. При цьому домашні улюбленці вдають такий вигляд, ніби це зовсім не вони наробили шкоди.

Це цікаво І смішно, і страшно: 15 фото людей, які ігнорують правила безпеки, наче безсмертні

# 1

А хто це зробив: добірка фотографій, на яких котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому

Котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому / Фото із соцмереж

# 2

А хто це зробив: добірка фотографій, на яких котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому

Котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому / Фото із соцмереж

# 3

А хто це зробив: добірка фотографій, на яких котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому

Котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому / Фото із соцмереж

# 4

А хто це зробив: добірка фотографій, на яких котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому

Котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому / Фото із соцмереж

# 5

А хто це зробив: добірка фотографій, на яких котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому

Котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому / Фото із соцмереж

# 6

А хто це зробив: добірка фотографій, на яких котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому

Котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому / Фото із соцмереж

# 7

А хто це зробив: добірка фотографій, на яких котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому

Котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому / Фото із соцмереж

# 9

А хто це зробив: добірка фотографій, на яких котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому

Котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому / Фото із соцмереж

# 10

А хто це зробив: добірка фотографій, на яких котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому

Котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому / Фото із соцмереж

# 11

А хто це зробив: добірка фотографій, на яких котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому

Котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому / Фото із соцмереж

# 12

А хто це зробив: добірка фотографій, на яких котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому

Котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому / Фото із соцмереж