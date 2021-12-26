А хто це зробив: добірка фотографій, на яких котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому

Розваги 24 пропонують добірку світлин, на яких зображений безлад та гармидер, який влаштували котики в будинках своїх власників. При цьому домашні улюбленці вдають такий вигляд, ніби це зовсім не вони наробили шкоди.

Це цікаво І смішно, і страшно: 15 фото людей, які ігнорують правила безпеки, наче безсмертні

# 1

Котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому / Фото із соцмереж

# 2

Котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому / Фото із соцмереж

# 3

Котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому / Фото із соцмереж

# 4

Котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому / Фото із соцмереж

# 5

Котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому / Фото із соцмереж

# 6

Котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому / Фото із соцмереж

# 7

Котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому / Фото із соцмереж

# 9

Котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому / Фото із соцмереж

# 10

Котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому / Фото із соцмереж

# 11

Котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому / Фото із соцмереж

# 12

Котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому / Фото із соцмереж