А хто це зробив: добірка фотографій, на яких котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому

Розваги 24 пропонують добірку світлин, на яких зображений безлад та гармидер, який влаштували котики в будинках своїх власників. При цьому домашні улюбленці вдають такий вигляд, ніби це зовсім не вони наробили шкоди.
Це цікаво І смішно, і страшно: 15 фото людей, які ігнорують правила безпеки, наче безсмертні
# 1
Котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому / Фото із соцмереж
# 2
Котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому / Фото із соцмереж
# 3
Котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому / Фото із соцмереж
# 4
Котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому / Фото із соцмереж
# 5
Котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому / Фото із соцмереж
# 6
Котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому / Фото із соцмереж
# 7
Котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому / Фото із соцмереж
# 9
Котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому / Фото із соцмереж
# 10
Котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому / Фото із соцмереж
# 11
Котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому / Фото із соцмереж
# 12
Котики влаштували безлад і удають ніби ні при чому / Фото із соцмереж