Житель Нью-Йорка Адам Фрэнсис увидел, как его смелый кот Мандо сражается с роботом-пылесосом, снял это на видео и опубликовал в интернете. Ролик распространился по сети и стал вирусным.

Это интересно Бобер перегрыз кабель и оставил почти тысячу канадцев без интернета

Адам рассказал, что Мандо всегда недолюбливал робота, но обычно просто избегал его. Но на этот раз кот решил действовать по-другому. Он подошел к пылесосу ближе, а потом начал шипеть и бить его лапой. А когда машина двигалась в его сторону, он испуганно убегал от него.

Кот против робота-пылесоса: смотрите видео

Хозяин Мандо рассказал, что кот недавно перенес операцию, а после нее начал вести себя несколько странно.

Уровень его энергии очень вырос, и теперь он превратился в истребителя дроидов,

– пошутил Адам.