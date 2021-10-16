В меню под названием Real Dogpper вошли классический воппер и косточка догппер со вкусом жареного на гриле мяса. "Догппер" не содержит в себе каких-либо синтетических консервантов и на 100% состоит высококачественной говядины с добавлением овса – для увеличения объема.

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Чтобы не навредить собакам, в пищу не будут добавлять соусы и топпинги. В Burger King Korea считают что новое меню просто не может не понравиться собакам. А маркетологи компании утверждают, съесть такое легко может и человек.

Burger King хочет предоставить посетителям лучшие гастрономические возможности. Надеюсь, что Burger King сможет внести свой вклад в то, что сделает людей счастливыми от возможности разделить радость вместе с домашними животными,

– рассказал гендиректор южнокорейского Burger King Янг-джу Мун.

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