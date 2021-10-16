У меню під назвою Real Dogpper увійшли класичний воппер і кісточка догппер зі смаком смаженого на грилі м'яса. "Догппер" не містить в собі будь-яких синтетичних консервантів і на 100% складається високоякісної яловичини з додаванням вівса – для збільшення обсягу.

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Щоб не нашкодити собакам, в їжу не будуть додавати соуси і топінги. У Burger King Korea вважають що нове меню просто не може не сподобатися собакам. А маркетологи компанії стверджують, з'їсти таке легко може і людина.

Burger King хоче надати відвідувачам кращі гастрономічні можливості. Сподіваюся, що Burger King зможе внести свій внесок у те, що зробить людей щасливими від можливості розділити радість разом з домашніми тваринами,

– розповів гендиректор південнокорейського Burger King Янг-джу Мун.

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