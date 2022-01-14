Королевское искусство: в Лондоне открыли самую большую выставку картин принца Чарльза

В Гарнизонной часовне в Лондоне открыли выставку картин принца Чарльза. Она стала самой большой выставкой его работ на данный момент.

Там представлены 79 картин наследника престола. Все они исполнены акварелью.

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Принц Чарльз – художник

Принц Чарльз увлекся рисованием еще в 1970-х годах. Он неоднократно говорил, что это занятие "переносит его в другое измерение".

Большинство его картин – это пейзажи из тех мест, где принц Уэльский успел побывать. На полотнах можно встретить Шотландское нагорье, Уэльс, Прованс, Танзанию и многие другие живописные места.

Акварельная картина принца Чарльза "Вид на юг Франции" / Фото Richard Ivey

По словам куратора выставки Рози Олдерон, принц Чарльз часто рисует на пленэре, то есть не в мастерской, а на улице. Работа на свежем воздухе нравится ему больше всего.

Принц Чарльз много говорит, что фотография не дает такого эффекта, как живопись, потому что он любит улавливать суть тех мест, которые рисует,

– добавила Рози Олдерон.

Кроме работ старшего сына Елизаветы II, на выставке можно будет увидеть и прекрасный гобелен Бена Хаймерса, основанный на одной из картин принца Чарльза "Заброшенный коттедж на острове Строма".

Выставка акварелей принца Чарльза / Фото Richard Ivey

Посетить королевскую выставку может каждый желающий – это бесплатно. Она продлится в Гарнизонной часовне в Лондоне до 14 февраля.

Увидеть работы наследника престола в Лондоне можно бесплатно / Фото AFP

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