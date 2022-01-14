Там представлені 79 картин спадкоємця престолу. Усі вони виконані аквареллю.

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Принц Чарльз – художник

Принц Чарльз захопився малюванням ще у 1970-х роках. Він неодноразово казав, що це заняття "переносить його в інший вимір".

Переважна більшість його картин – це пейзажі з тих місць, де принц Уельський встиг побувати. На полотнах можна зустріти Шотландське нагір'я, Уельс, Прованс, Танзанію та багато інших мальовничих місцин.

Акварельна картина принца Чарльза "Вигляд на південь Франції" / Фото Richard Ivey

За словами кураторки виставки Розі Олдерон, принц Чарльз часто малює на пленері, тобто не у майстерні, а на вулиці. Робота на свіжому повітрі подобається йому найбільше.

Принц Чарльз багато говорить про те, що фотографія не дає такого ефекту, як живопис, тому що він любить вловлювати саму суть тих місць, які малює,

– додала Розі Олдерон.

Окрім робіт старшого сина Єлизавети II, на виставці можна буде побачити й прекрасний гобелен Бена Хаймерса, заснований на одній з картин принца Чарльза "Закинутий котедж на острові Строма".

Виставка акварелей принца Чарльза / Фото Richard Ivey

Відвідати королівську виставку може кожен охочий – це безкоштовно. Вона триватиме у Гарнізонній каплиці в Лондоні до 14 лютого.

Оглянути роботи спадкоємця престолу у Лондоні можна безкоштовно / Фото AFP

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