Корейская K-pop группа BTS сняла клип в зале Генеральной Ассамблеи ООН: зажигательное видео

Всемирно популярная группа выступила в рамках программы ООН в области устойчивого развития. После выступления певцы продемонстрировали присутствующими музыкальное видео, которое сняли в большой аудитории Генассамблеи. В то же время ролик демонстрировали в прямом эфире на ютубе, где он собрал рекордное количество просмотров.

На прошлой неделе Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций открыла свою 76-ю сессию. В ней принимают участие представители 193 стран-членов. Южную Корею представляла популярная корейская K-pop группа BTS.

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Участники группы прибыли в Нью-Йорк как "специальные посланники президента по вопросам будущих поколений и культуры". Предварительно они на официальной церемонии приняли присягу об этом и получили дипломатические паспорта.

Программа сессии была ориентирована на сдерживание пандемии. Семиминутная речь звездной группы 20 сентября на мероприятии в Нью-Йорке набрала 6,5 миллиона просмотров, в то время, как выступление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона набрало 5 тысяч просмотров. В своем выступлении участники бенда коснулись таких тем: борьба с бедностью, неравенством, несправедливость и изменение климата, кроме того, со сцены Генассамблеи ребята призвали всех людей вакцинироваться.

Надеюсь, мы просто не рассматриваем будущее как мрачную тьму. У нас есть люди, которые заботятся о мире и ищут ответы. В истории о нас еще осталось много страниц, и я чувствую, что мы не должны говорить, будто финал уже написан,

– сказал Джонгук в зале Генеральной Ассамблеи ООН.

Выступление K-pop группы BTS на Генассамблее ООН / Фото скриншот с видео

Сразу после своей речи BTS продемонстрировали перед собравшимися в ООН музыкальный клип на свою популярную песню "Permission to Dance", который был снят накануне в пустом большом зале Генеральной Ассамблеи. Видео, которое было размещено на ютуб-канале ООН набрало более 11 миллионов просмотров. А во время прямой трансляции его смотрело одновременно более 1 миллиона пользователей.

Музыкальный клип BTS снятый в зале Генеральной Ассамблеи ООН: смотреть онлайн

Что известно о группе BTS

Известный как Bangtan Boys или Beyond the scene – Южнокорейский бойбенд, сформированный в 2013 году компанией Big Hit Entertainment. Коллектив состоит из семи участников: RM (лидер группы), Чина, Сюги, Джей-Хоупа, Чимина, Ви и Джонгука.

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