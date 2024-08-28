Этот рекорд официально подтвердили представители Книги рекордов Гиннеса.

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Что известно о самой старой бутылке коньяка

Известно, что она принадлежит коллекционеру из Нидерландов. Напиток Jules Robin 1696 года хранится в коллекции жителя Неймегена Ларса Янссена.

Вкус старинного коньяка Jules Robin описывается как глубокий и многогранный. Он имеет ноты сухофруктов, ванили, карамели и дуба. С каждым проходящим, годом, он приобретает еще большую глубину и насыщенность.



Самая старая в мире бутылка коньяка / Фото Guinness World Records

Интересно! Коньяк – это разновидность бренди, изготовлен путем двойной дистилляции вина из винограда, происходящего из определенных районов Франции.

Ранее считалось, что самой старой бутылкой коньяка является напиток 1762 года из Готье. Одна из трех известных бутылок этого алкогольного напитка была продана на аукционе Sotheby's за 146 000 долларов в 2020 году, что сделало ее самым старым коньяком, проданным на аукционе.