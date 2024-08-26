Фигурка высотой всего 9,5 сантиметра – лишь одна из 100, изготовленных как тест перед массовым производством и продажей.

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Известно, что компания-производитель проводила тестирование продукта, чтобы проверить, работает ли механизм, стреляющий, в красной пластиковой ракете. Целью теста было, чтобы публике продавались только фигурки, которые "не стреляли", поскольку существовали опасения, что оригинальный дизайн может представлять опасность для детей.

Фигурка Боба Фетта
Фигурка Боба Фетта / Фото Goldin

Считается, что эта фигурка, которую выставили на аукционе находится в лучшем состоянии. Добавим, что есть только 3 образца ракеты Mailer J-slot V2/2. Возможно это и повлияло на ее стоимость, что составляет 1,3 миллиона долларов.

Представитель аукционного дома Goldin Auctions рассказал, что стоимость механизма в сочетании с угрозой причинения вреда детям заставили Kenner отказаться от всего проекта, решив приварить ракету к задней части фигурки Боба Фетта.