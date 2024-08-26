Фигурка высотой всего 9,5 сантиметра – лишь одна из 100, изготовленных как тест перед массовым производством и продажей.

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Известно, что компания-производитель проводила тестирование продукта, чтобы проверить, работает ли механизм, стреляющий, в красной пластиковой ракете. Целью теста было, чтобы публике продавались только фигурки, которые "не стреляли", поскольку существовали опасения, что оригинальный дизайн может представлять опасность для детей.



Фигурка Боба Фетта / Фото Goldin

Считается, что эта фигурка, которую выставили на аукционе находится в лучшем состоянии. Добавим, что есть только 3 образца ракеты Mailer J-slot V2/2. Возможно это и повлияло на ее стоимость, что составляет 1,3 миллиона долларов.

Интересно! Ранее прототип Боба Фетта с L-slot был продан более чем за 536 000 долларов, что сделало его самым дорогим из когда-либо проданных.

Представитель аукционного дома Goldin Auctions рассказал, что стоимость механизма в сочетании с угрозой причинения вреда детям заставили Kenner отказаться от всего проекта, решив приварить ракету к задней части фигурки Боба Фетта.