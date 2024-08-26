Фігурка заввишки всього 9,5 сантиметра – лише одна зі 100, виготовлених як тест перед масовим виробництвом і продажем.

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Відомо, що компанія-виробник проводила тестування продукту, щоб перевірити, чи працює механізм, що стріляє, в червоній пластиковій ракеті. Метою тесту було, щоб публіці продавалися лише фігурки, які "не стріляли", оскільки існували побоювання, що оригінальний дизайн може становити небезпеку для дітей.

Фігурка Боба Фетта
Фігурка Боба Фетта / Фото Goldin

Вважається, що ця фігурка, яку виставили на аукціоні перебуває у кращому стані. Додамо, що є лише 3 зразки ракети Mailer J-slot V2/2. Можливо це і повпливало на її вартість, що складає 1,3 мільйона доларів.

Представник аукціонного дому Goldin Auctions розповів, що вартість механізму в поєднанні з загрозою заподіяння шкоди дітям змусили Kenner відмовитися від усього проєкту, вирішивши приварити ракету до задньої частини фігурки Боба Фетта.