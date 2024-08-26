Фігурка заввишки всього 9,5 сантиметра – лише одна зі 100, виготовлених як тест перед масовим виробництвом і продажем.

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Відомо, що компанія-виробник проводила тестування продукту, щоб перевірити, чи працює механізм, що стріляє, в червоній пластиковій ракеті. Метою тесту було, щоб публіці продавалися лише фігурки, які "не стріляли", оскільки існували побоювання, що оригінальний дизайн може становити небезпеку для дітей.



Фігурка Боба Фетта / Фото Goldin

Вважається, що ця фігурка, яку виставили на аукціоні перебуває у кращому стані. Додамо, що є лише 3 зразки ракети Mailer J-slot V2/2. Можливо це і повпливало на її вартість, що складає 1,3 мільйона доларів.

Цікаво! Раніше прототип Боба Фетта з L-slot було продано більш ніж за 536 000 доларів, що зробило його найдорожчим з коли-небудь проданих.

Представник аукціонного дому Goldin Auctions розповів, що вартість механізму в поєднанні з загрозою заподіяння шкоди дітям змусили Kenner відмовитися від усього проєкту, вирішивши приварити ракету до задньої частини фігурки Боба Фетта.