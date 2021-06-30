В ближайшее время в культовом столичном клубе сыграют свои концерты Тарас Чубай и Katya Chilly Group 432Гц. Также в Caribbean Club состоится презентация шоу "Новое поколение", где выступят победители первого музыкального конкурса от Фонда Развития Украинской Музыки.

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Katya Chilly Group 432Г – 1 июля

1 июля в Caribbean Club выступит Katya Chilly Group 432Гц с новой программой "І назвали його Телесиком: а-а...". Звездной гостьей концерта станет ALLOISE – артистка, которой Katya Chilly посвятила стихотворение "Сестро-сестричко, чиста водичка".

Музыканты приглашают зрителей в 2-часовое путешествие по бессмертному океану на лодке. Оно поможет им раствориться в повседневности и сохранить ощущение безграничных пространств и питательной глубины. "Наши инструменты – продолжение наших рук. Наш голос – воплощение Самой Жизни", – рассказывают артисты.

Выступление Katya Chilly Group 432Гц: смотреть видео

Тарас Чубай – 3 июля

3 июля основатель и лидер группы "Плач Єремії" Тарас Чубай выступит с камерным концертом. На концерт в одном из старейших клубов Киева музыкант собирает своих поклонников уже четвертый год подряд. На этот раз он приглашает гостей послушать хиты и новые песни, попеть вместе и провести незабываемый вечер.

"Во время долгой, вынужденной разлуки, каждый артист скучает по своему зрителю, по живым выступлениям, по блеску глаз в зале", – поделился Тарас Чубай в ожидании концерта.

Легендарная песня группы "Плач Эремії": смотреть видео

"Нове покоління" – 13 июля

13 июля в Caribbean Club состоится презентация музыкального шоу "Нове покоління". В этот вечер на сцене выступят 7 победителей первого музыкального конкурса от "Фонду Розвитку Української Музики" – PANCHYSHYN, BORA, EDNY, TAKAYA, YAGODA, MAXIM OVERDOSE та KEYSEE.

Гости концерта станут свидетелями рождения нового формата шоу – "Музыка плюс юмор". Кроме выступлений молодых артистов посетители увидят комедийную импровизацию от Improvisation School – школы импровизации Кляцкиных. Актеры школы выйдут на сцену, чтобы вместе с музыкантами подарить зрителям веселое настроение.

PANCHYSHYN – Минає день: смотрите видео

Количество мест на концерты ограничено, купить билеты можно на сайте.