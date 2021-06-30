Найближчим часом у культовому столичному клубі зіграють свої концерти Тарас Чубай та Katya Chilly Group 432Гц. Також у Caribbean Club відбудеться презентація шоу "Нове покоління", де виступлять переможці першого музичного конкурсу від Фонду Розвитку Української Музики.

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Katya Chilly Group 432Г – 1 липня

1 липня в Caribbean Club виступить Katya Chilly Group 432Гц з новою програмою "І назвали його Телесиком: а-а...". Зірковою гостею концерту стане ALLOISE – артистка, якій Katya Chilly присвятила вірш "Сестро-сестричко, чиста водичка".

Музиканти запрошують глядачів у 2-годинну подорож безсмертним океаном на човні. Вона допоможе їм розчинитися у повсякденні та зберегти відчуття безмежних просторів і живильної глибини. "Наші інструменти – продовження наших рук. Наш голос – втілення Самого Життя", – розповідають артисти.

Виступ Katya Chilly Group 432Гц: дивитися відео

Тарас Чубай – 3 липня

3 липня засновник та лідер гурту "Плач Єремії" Тарас Чубай виступить з камерним концертом. На концерт у одному з найстаріших клубів Києва музикант збирає своїх шанувальників вже четвертий рік поспіль. Цього разу він запрошує гостей послухати популярні хіти та нові пісні, поспівати разом та провести незабутній вечір.

"Під час довгої, вимушеної розлуки, кожен артист сумує за своїм глядачем, за живими виступами, за блиском очей у залі", – поділився Тарас Чубай в очікуванні концерту.

Легендарна пісня гурту "Плач Єремії": дивитися відео

"Нове покоління" – 13 липня

13 липня у Caribbean Club відбудеться презентація музичного шоу "Нове покоління". У цей вечір на сцені виступлять 7 переможців першого музичного конкурсу від Фонду Розвитку Української Музики – PANCHYSHYN, BORA, EDNY, TAKAYA, YAGODA, MAXIM OVERDOSE та KEYSEE.

Гості концерту стануть свідками народження нового формату шоу – "Музика плюс гумор". Окрім виступів молодих артистів відвідувачі побачать комедійну імпровізацію від Improvisation School – школи імпровізації Кляцкіних. Актори школи вийдуть на сцену, аби разом з музикантами подарувати глядачам веселий настрій.

PANCHYSHYN – Минає день: дивіться відео

Кількість місць на концерти обмежена, купити квитки можна на сайті.