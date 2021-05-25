В резиденции президента Французской Республики в Париже состоялся конкурс анекдотов между Эмманюэлем Макроном и известными комиками МакФлаем и Карлито. По окончанию, в саду резиденции экстрим-метал-группа Ultra Vomit ("Ультрарвота") сыграла кавер на колыбельную "Зеленая мышь".

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Еще в феврале 2021 года Эмманюэль Макрон заключил пари с МакФлаем и Карлито. Президент бросил комикам вызов и предложил записать видео о соблюдении мер безопасности во время пандемии. И пообещал, что если оно соберет 10 миллионов просмотров, блогерам разрешат снять новый ролик в Елисейском дворце.

Видео быстро привлекло внимание пользователей и набрало нужное количество просмотров. Поэтому Макрону пришлось держать обещание – ютуберов пригласили в Елисейский дворец с камерами и микрофонами. В 36-минутном ролике объединяются безумные анекдоты, неожиданные гости, а также множество смеха.

Мы – МакФлай и Карлито, и мы сделали подвиг и повеселились с президентом Французской Республики, избранным всеобщим голосованием. Добрый вечер.