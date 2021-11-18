"Колесо времени" захватило площадь Пикадилли: необычная трехмерная реклама нового сериала

3D реклама, из которой периодически вылезают монстры и гигантская рука, появилась на площади Пикадилли в центе Лондона. Таким образом Amazon Prime Video пытается привлечь внимание к своему новому сериалу "Колесо времени".

Стриминговый сервис Amazon Prime анонсировал фентезийный сериал "Колесо времени" по романам Роберта Джордана. Запуск самой громкой премьеры 2021 года компания решила отметить трехмерной иллюзией в реальном времени. Из видео прямо на улицу вырываются герои сериала.

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Рекламный щит создала лондонская креативная студия Amplify, которая считает своими клиентами Sony, Google и Airbnb. Трехмерный ролик также появится на знаковых площадках других городов – в Нью-Йорке на Таймс-сквер и в Токио на Tokyo's Cross Shinjuku Vision.

Колесо времени – это мир, полный разнообразных, увлекательных персонажей, рассказов и окружения. Мир, который мы хотели построить, чтобы зрители оказались в самом сердце, а затем ворвались в нашу реальность,

– сказал Алекс Уилсон, исполнительный креативный директор Amplify.

Захватывающий трехмерный рекламный ролик сериала "Колесо времени" на площади Пикадилли: видео

О чем сериал "Колесо времени"

Действие многосерийной картины разворачивается в эпическом фентезийном мире, когда Морейн, член невероятно могущественной женской организации Айз Седай, прибывает в небольшой городок Ту-Риверс. Там она отправляется в опасное кругосветное путешествие с пятью молодыми крестьянами, один из которых, как предсказывают, будет возрожденным Драконом – тем, кто либо спасет, либо уничтожит человечество.

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Официальный трейлер сериала "Колесо времени": видео

Главные роли в сериале исполнили:

Морейн Дамодред – Розамунд Пайк,

Ранд ал'Тор – Йоша Страдовски;

Перрин Айбара – Маркус Рутерфорд;

Мэт Коутон – Барни Харрис.

Премьера первых трех эпизодов сериала "Колесо времени" запланирована на. Сериал уже продлен на второй сезон.