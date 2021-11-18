Стрімінговий сервіс Amazon Prime анонсував фентезійний серіал "Колесо часу" за романами Роберта Джордана. Запуск найгучнішої прем'єри 2021 року компанія вирішила відзначити тривимірною ілюзією в реальному часі. З відео прямо на вулицю вириваються герої серіалу.
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Рекламний щит створила лондонська креативна студія Amplify, яка вважає своїми клієнтами Sony, Google і Airbnb. Тривимірний ролик також з'явиться на знакових майданчиках інших міст – в Нью-Йорку на Таймс-сквер та у Токіо на Tokyo's Cross Shinjuku Vision.
Колесо часу – це світ, повний різноманітних, захопливих персонажів, оповідань і оточення. Світ, який ми хотіли побудувати, щоб глядачі опинилися в самому серці, а потім увірвалися в нашу реальність,
– сказав Алекс Вілсон, виконавчий креативний директор Amplify.
Захопливий тривимірний рекламний ролик серіалу "Колесо часу" на площі Пікаділлі: відео
Про що серіал "Колесо часу"
Дія багатосерійної стрічки розгортається в епічному фентезійному світі, коли Морейн, член неймовірно могутньої жіночої організації Айз Седай, прибуває в невелике містечко Ту-Ріверс. Там вона відправляється в небезпечну навколосвітню подорож з п'ятьма молодими селянами, один з яких, як пророкують, буде відродженим Драконом – тим, хто або врятує, або знищить людство.
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Офіційний трейлер серіалу "Колесо часу": відео
Головні ролі в серіалі виконали:
- Морейн Дамодред – Розамунд Пайк,
- Ранд ал'Тор – Йоша Страдовскі;
- Перрін Айбара – Маркус Рутерфорд;
- Мет Коутон – Барні Харріс.