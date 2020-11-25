В обычной среде морские ежи прячутся под камнями и ракушками, а некоторые делают норы. Ученые предполагают, что ежи используют подобные укрытия как балласт, чтобы их не уносило течением во время шторма, или же таким образом они прячутся от ультрафиолета.

Как оказывается, морским ежам тоже бывает страшно. Поэтому пользовательница социальной сети Twitter решила напечатать для своих любимцев на 3D-принтере небольшие шляпки, в том числе ковбойские. В шляпах ежи чувствуют себя в безопасности и ничего не боятся. А хозяева могут умиляться стильными домашними морскими любимцами.

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Мне было уже много лет, когда я узнала, что морские ежи естественно используют раковины в качестве шляпы, чтобы чувствовать себя более безопасными и замаскированными, поэтому некоторым аквариумистам пришла гениальная идея сделать им крошечные шляпы,

– делится впечатлениями пользовательница Twitter.

I was today years old when I learned that sea urchins naturally use shells as hats to make them feel safer and camouflaged so some aquarists had the genius idea to make them tiny hats pic.twitter.com/z8IcJx7fBI — Living Morganism (@ok_girlfriend) November 22, 2020

Проект печати шляпок в этой семье начался, когда в аквариуме появились первые детеныши кораллов, и "морские ежи начали собирать их, что им очень вредно". После первоначального дизайна шляп в них было внесено несколько улучшений.

"Это наш семейный проект – Мой папа настоящий аквариумист, я модифицирую 3D-модели из интернета, а моя мама управляет 3D-принтером. Мы прошли несколько итераций шляп – мы узнали, что полые конструкции были слишком гладкими, и из-за этого ежи потеряли ведьминскую шляпу, которую мы сделали", – комментирует "дизайнер" ежовых шляп.

and here's a bonus witchy version pic.twitter.com/S3gNFFMban — Living Morganism (@ok_girlfriend) November 23, 2020

В обычной среде морские ежи прячутся под камнями и ракушками.

Дизайны шляп для морских ежей. Это действительно стильно!