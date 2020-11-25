У звичайному середовищі морські їжаки ховаються під камінням і мушлями, а деякі роблять нори. Вчені припускають, що їжаки використовують подібні укриття як баласт, щоб їх не відносило течією під час шторму, або ж таким чином вони ховаються від ультрафіолету.

Як виявляється, морським їжакам теж буває страшно. Тому користувачка соціальної мережі Twitter вирішила надрукувати для своїх улюбленців на 3D-принтері невеликі капелюшки, в тому числі ковбойські. У капелюхах їжаки відчувають себе в безпеці і нічого не бояться. А господарі можуть милуватися стильними домашніми морськими улюбленцями.

Про моду Як одягаються нью-йоркські хіпстери: фото шалених і крутих образів

Мені було вже багато років, коли я дізналась, що морські їжаки природно використовують раковини як капелюхи, щоб відчувати себе більш безпечними і замаскованими, тому деяким акваріумістам прийшла геніальна ідея зробити їм крихітні капелюхи,

– ділиться враженнями користувачка Twitter.

I was today years old when I learned that sea urchins naturally use shells as hats to make them feel safer and camouflaged so some aquarists had the genius idea to make them tiny hats pic.twitter.com/z8IcJx7fBI — Living Morganism (@ok_girlfriend) November 22, 2020

Проєкт видруковування капелюшків в цій сім'ї почався, коли в акваріумі з'явилися перші дитинчата коралів, і "морські їжаки почали збирати їх, що їм дуже шкідливо". Після початкового дизайну капелюхів в них було внесено кілька поліпшень.

"Це наш сімейний проєкт – мій тато справжній акваріуміст, я модифікую 3D-моделі з інтернету, а моя мама керує 3D-принтером. Ми пройшли декілька ітерацій капелюхів – ми дізналися, що порожнисті конструкції були занадто гладкими, і через це їжаки загубили капелюх відьом, який ми зробили", – коментує "дизайнер" їжакових капелюхів.

and here's a bonus witchy version pic.twitter.com/S3gNFFMban — Living Morganism (@ok_girlfriend) November 23, 2020

У звичайному середовищі морські їжаки ховаються під камінням і мушлями.

Дизайни капелюхів для морських їжаків. Це дійсно стильно!