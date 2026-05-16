Миллионы просмотров за обман: китаец создает еду, из-за которой можно сломать зубы

Уверены, что хоть раз в жизни вы задумывались над тем, почему еда в рекламе всегда выглядит гораздо привлекательнее, чем в вашей тарелке. Этому есть простое объяснение: за идеальным блеском сочного бургера или пышной пеной кофе часто стоят вовсе не кулинарные таланты, а хитрости фудстилистов.

Соцсети все чаще открывают нам закулисье съемок кино и рекламы. Например, в TikTok звездой стал парень из Китая, создающий блюда, которые невозможно попробовать, хотя вид они имеют максимально аппетитный. Он буквально нас обманывает и за свой обман получает миллионы просмотров. И это неудивительно, потому что на его роликах можно залипнуть.

Как китаец создает реалистичные блюда, которые нельзя есть

Парень выкладывает свои видео под именем Food model factory. Его ролики с созданием максимально реалистичных блюд собирают миллионы просмотров. Люди не могут поверить, что все это сделано чуть ли не из монтажной пены, геля или даже пластилина. Он также использует молды в форме нужных продуктов или даже сам создает формочки. Фудстилист реалистично передает вид отварных креветок, капусты кимчи, пюре, сосисок, хлеба, рыбы, мяса, макарон, шашлыков, различных салатов и других блюд.

Китаец создает реалистичные блюда из подручных средств: смотрите видео

Как выяснилось, парень не просто делает эти "блюда", чтобы набивать популярность в TikTok. Он имеет немало заказов на свои изделия. Обычно такие декоративные вещи заказывают рестораны, продуктовые магазины, кейтеринговые компании, а также фудстилисты или реквизиторы для различных съемок.

Как сделать искусственный шашлык: смотрите видео

@foodmodelfactory Is this big kebab edible? # Simulated food # Fake meat making process # Simulated dish # Food model # Model dish ♬ original sound - maczz

Сеть реагирует по-разному на подобные "блюда". Кто-то говорит, что все равно видно, что это все ненатуральное, а кто-то наоборот уверен, что у парня получается очень реалистично:

"это блюда, которые показывают в китайских телесериалах";

"просто готовьте настоящую еду, это у вас лучше получится";

"еда будущего";

"выглядит вкусно, но на вкус как яд";

"некоторые его блюда настолько реалистичны, что становится страшно";

"на вид – вкусно, на вкус – можно сломать зубы.

Китаец создает фейковую еду: смотрите видео

Как создают еду для кино и рекламы?

Вы же знаете, что для рекламы и кино используется ненастоящая еда? В индустрии этим занимаются фудстилисты. Они используют подручные средства, чтобы создать на экране аппетитную картинку, например, средства для волос, моторное масло, картофельное пюре быстрого приготовления, лак для волос, монтажную пену, клей ПВА. Фудстилисты работают над тем, чтобы блюда имели идеальный вид, даже если они становятся абсолютно несъедобными, пишет The Guardian, который пообщался сразу с шестью профи своего дела.

Вот несколько самых интересных приемов, которыми пользуются фудстилисты, чтобы создать аппетитные блюда для видео:

для идеального кофе в кадре стилисты могут смешать воду с желатином и специальным соусом для цвета, чтобы напиток имел безупречно гладкую поверхность без лишних масляных пятен. Для этого также берут разбавленный соевый соус и сливки;

аппетитная индейка может быть настоящей, но стилисты не готовят птицу полностью. Вместо этого они набивают ее мокрыми бумажными полотенцами для объема и смазывают смесью воды и средства для мытья посуды для аппетитного блеска;

все стилисты знают, что работать с мороженым просто нереально, ведь оно тает под светом софитов. Поэтому они могут использовать смесь кондитерской глазури и сахарной пудры;

стилисты часто прячут за блюдом разогретые в микроволновке влажные тампоны или ватные шарики, которые долгое время выпускают густой пар в кадре.

Обманчивая реклама может стать поводом для штрафов

Во многих странах мира действует запрет на использование предметов, которые имитируют настоящую еду. Например, в США это регулирует Federal Trade Commission (FTC). Реклама пищевых продуктов не может вводить в заблуждение покупателей, поэтому использование слишком идеальных продуктов в кадре может стать поводом для серьезных санкций.

Кстати, был известный кейс, когда в 60-х годах компания Campbell's Soup использовала стеклянные шарики, которые положила на дно тарелки, чтобы овощи в супе не тонули и имели более наваристый вид. Тогда FTC заставила их прекратить транслировать эту рекламу, потому что это создавало иллюзию большего количества овощей, чем было на самом деле.

Китайский фудблогер делает прозрачную еду

Живет в Китае еще один интересный фудблогер, который создает прозрачную еду. Кай Нань полностью воспроизводит силуэты куриной ножки, бургера, суши и других продуктов. Но мужчина делает не просто прозрачные блюда, он также и передает их вкус.

Все это завязано на молекулярной кухне, которая дает возможность понять, как меняются продукты во время приготовления на химическом и физическом уровнях и создать новые необычные блюда.