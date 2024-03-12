Дело в том, что когда Данст грациозно шла по красной дорожке вручения премии "Оскар", ее внимание на мгновение переключилось на ее мужа Джесси Племонса.

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Засмотревшись на него, Данст споткнулась из-за статуи Оскара. К счастью, она ловко сманеврировала и избежала падения. К тому же почти в тот момент рядом с ней был ее муж, который придержал Кирстен Данст.

Что произошло на красной дорожке: смотрите видео

Как пишут СМИ, актрисе, известной своей уравновешенностью как на экране, так и вне его, удалось восстановить равновесие благодаря изяществу опытной исполнительницы, вызывая смех и облегчение у зрителей.

Какой была реакция звезд

И Данст, и Племонс встретили этот инцидент с юмором и теплотой. В шикарном смокинге Племонс улыбался, когда его жена смеялась и что-то шептала ему на ухо.

Как прошла нынешняя церемония вручения "Оскара" в этом году

Церемония "Оскар" традиционно является ключевым событием в киноиндустрии, где отмечаются выдающиеся достижения в кинематографе. Она собирает звезд, режиссеров, продюсеров и других представителей киноиндустрии для чествования лучших фильмов, актерских исполнений, режиссуры, сценариев и других аспектов кинопроизводства.

В этом году лента Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" стала лучшим документальным фильмом по версии Американской киноакадемии. Как заметил Чернов на сцене кинопремии, лучше бы этой награды не было, как и самого фильма, как и российской агрессии. Похожим образом украинцы реагируют на первый Оскар.