Річ у тім, що коли Данст граціозно йшла червоною доріжкою вручення премії "Оскар", її увага на мить переключилася на її чоловіка Джессі Племонса.

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Задивившись на нього, Данст спіткнулася через статую Оскара. На щастя, вона вправно зманеврувала та уникнула падіння. До того ж майже тієї миті поруч з нею був її чоловік, який притримав Кірстен Данст.

Що сталося на червоній доріжці: дивіться відео

Як пишуть ЗМІ, акторці, відомій своєю врівноваженістю як на екрані, так і поза ним, вдалося відновити рівновагу завдяки витонченості досвідченої виконавиці, викликаючи сміх і полегшення у глядачів.

Якою була реакція зірок

І Данст, і Племонс зустріли цей інцидент з гумором і теплотою. У шикарному смокінгу Племонс усміхався, коли його дружина сміялася та щось шепотіла йому на вухо.

Як минула цьогорічна церемонія вручення "Оскара"

Церемонія "Оскар" традиційно є ключовою подією в кіноіндустрії, де відзначаються видатні досягнення в кінематографі. Вона збирає зірок, режисерів, продюсерів та інших представників кіноіндустрії для вшанування найкращих фільмів, акторських виконань, режисури, сценаріїв та інших аспектів кіновиробництва.

Цьогоріч стрічка Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" стала найкращим документальним фільмом за версією Американської кіноакадемії. Як зауважив Чернов на сцені кінопремії, краще б цієї нагороди не було, як і самого фільму, як і російської агресії. Схожим чином українці реагують на перший Оскар.