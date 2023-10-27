24 Канал подготовил подборку кинопремьер, которые вы должны посмотреть на этой неделе.

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"Королева Боудика"

Кельтская воина Боудика правит народом Икени вместе со своим мужем. Король погибает от рук римских солдат, оставляя королевство без наследника мужского пола. Римляне захватывают землю и имущество королевы.

Трейлер к фильму "Королева Боудика": смотрите видео

"Безумные девушки"

Рен чувствует, что она и ее друзья ушли друг от друга. Ее стремление к изменениям порождает маленькую ложь, которая выходит из-под контроля и начинает раскалывать все сообщество. Берегись своих желаний.

Трейлер к фильму "Кормящие девушки": смотрите видео

"Безумный экспресс"

Это должно было быть обычное путешествие перед повышением. Но ему прислали строжайшую инспекторку, которая следит за каждым шагом. Еще и конкуренты вредят. Вся поездка вышла из-под контроля, поскольку, похоже, в этом поезде собрались самые безумные пассажиры. Он пойдет на все, чтобы получить мечты!

Трейлер к фильму "Безумный экспресс": смотрите видео

"Пять ночей во Фредди"

Blumhouse представляет адаптацию популярной горор-серии видеоигр на больших экранах! Обычная работа охранника в популярной пиццерии у Фредди превращается в настоящий ужас с наступлением ночи.

Трейлер к фильму "Пять ночей во Фредди. ": смотрите видео

Добавим, что скоро на Netflix выйдет долгожданный 6 сезон "Короны". Последняя часть серий о британской королеве Елизавете II будет поделена на два этапа – первая выйдет уже 16 ноября 2023 года, а вторая будет доступна 14 декабря.