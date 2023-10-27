24 Канал підготував добірку кінопрем’єр, які ви маєте подивитися цього тижня.

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"Королева Боудіка"

Кельтська воїнка Боудіка править народом Ікені разом зі своїм чоловіком. Король гине від рук римських солдатів, залишаючи королівство без спадкоємця чоловічої статі. Римляни захоплюють землю та майно королеви.

Трейлер до фільму "Королева Боудіка": дивіться відео

"Шалені дівчата"

Рен відчуває, що вона та її друзі пішли один від одного. Її прагнення змін породжує маленьку брехню, яка виходить з-під контролю і починає розколювати всю спільноту. Бережись своїх бажань.

Трейлер до фільму "Шалені дівчата": дивіться відео

"Шалений експрес"

Це мала бути звичайна подорож перед підвищенням. Але йому надіслали найсуворішу інспекторку, яка стежить за кожним кроком. Ще й конкуренти шкодять. Вся поїздка вийшла з-під контролю, оскільки схоже, що в цьому поїзді зібралися найшаленіші пасажири. Він піде на все, щоб отримати мрії!

Трейлер до фільму "Шалений експрес": дивіться відео

"П'ять ночей у Фредді"

Blumhouse представляє адаптацію популярної горор-серії відеоігор на великих екранах! Звичайна робота охоронця у популярній піцерії у Фредді перетворюється на справжній жах із приходом ночі.

Трейлер до фільму "П'ять ночей у Фредді": дивіться відео

Додамо, що скоро на Netflix вийде довгоочікуваний 6 сезон "Корони". Остання частина серій про британську королеву Єлизавету II буде поділена на два етапи – перша вийде вже 16 листопада 2023 року, а друга буде доступна 14 грудня.