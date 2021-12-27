Как Кевин с COVID-19 боролся: в сети объяснили действие вакцин на примере фильма "Один дома"

Легендарный фильм "Один дома" ассоциируется с новогодними праздниками у множества людей. Но на него можно посмотреть и с других точек зрения.

К примеру, школа общественного здравоохранения Bloomberg Джона Хопкинса с помощью любимой всеми киноленты попыталась проиллюстрировать действие вакцин от коронавируса. В результате получилось забавное и очень показательное видео.

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Как Кевин со штаммами боролся

Эксперты использовали отрывок, в котором Кевин Маккалистер борется с "мокрыми" бандитами, бросая в них банки с краской. Грабители выступили в качестве новых штаммов вируса. Марв стал Дельтой, а Гарри – Омикроном.

Первая банка краски символизировала вакцину. Гарри, то есть штамм Омикрон, смог от нее увернуться, но снаряд все-таки попал в цель, столкнув с лестницы Марва или Дельту. Но на этом эпическая борьба не закончилась. Следующая банка краски в качестве бустерной дозы вакцины легко справилась с бандитом-Омикроном.

"Это мое тело и я должен его защищать!". Вакцинация и бустерная доза – ваша лучшая линия защиты от тяжелого течения COVID-19,

– подписали видео создатели.

Творческий и смешной подход школы понравился аудитории. В твитере видео просмотрели почти 3 миллиона раз. Пользователи сети восхищаются его авторами, хвалят их чувство юмора и такой креативный взгляд на серьезную проблему.

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