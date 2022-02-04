Картридж с винтажной видеоигрой продали за 480 000 долларов: чем он особенный
Источник:UPI
На американском аукционе ушел с молотка картридж с видеоигрой John Madden Football для приставки Sega Genesis. Это симулятор американского футбола 1990 года выпуска.
Видеоигра за 480 000 долларов
Проданная копия стала самой дорогой в сегменте спортивных видеоигр. Покупатель заплатил за нее 480 000 долларов (13,5 миллиона долларов).
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Главной особенностью этой John Madden Football стало то, что ее передали на аукцион из офиса Джона Мэддена – легендарного американского тренера и комментатора Национальной футбольной лиги (НФЛ), в честь которого и названа игра. В декабре 2021 года он скончался в возрасте 85 лет.
Самая дорогая спортивная видеоигра в мире – John Madden Football / Фото Heritage Auctions
Влияние Джона Мэддена навсегда сохранится в футболе, спортивных событиях и сообществе видеоигр. Совершенно уместно, что эта игра достигла рекордной цены,
– сказала директор Heritage Auctions Video Games Валари Маклеки.
Аукционный дом Heritage Auctions решил пожертвовать средства, заработанные в этой сделке, в благотворительный фонд, созданный в честь Мэддена.
Самая дорогая игра в истории
Мировой рекорд в области видеоигр установил картридж Super Mario Bros. для игровой консоли Nintendo. В августе 2021 года он был продан анонимному покупателю за 2 миллиона долларов (56,5 миллиона гривен). Особую ценность копии придало то, что картридж был упакован, а это очень большая редкость для винтажных видеоигр.
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