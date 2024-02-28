Картину известного художника продали за рекордную сумму: кто оказался автором

Небольшая картина размером 23 на 17 сантиметров произвела настоящий фурор. Она была продана на аукционе почти за 14 миллионов долларов.

Хотя сначала ее оценивали всего в 14 тысяч долларов.

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Все потому, что благодаря тщательному исследованию удалось выяснить, что картина на самом деле принадлежит известному художнику Рембрандту.

Во время исследования, которое длилось 20 месяцев, эксперты использовали рентгеновский анализ и инфракрасную визуализацию и консультировались с несколькими ведущими исследователями Рембрандта. Картина нарисована маслом и называется "Поклонение королей".

Ее впервые обнаружили еще в 1955 году, когда ее приобрел JCH Heldring в Амстердаме. Полотно вызвало большой интерес, потому что практически все картины Рембрандта находятся в музеях по всему миру. И на аукционах практически никогда не появляются.

Что известно о художнике Рембрандте Рембрандт, является одним из самых выдающихся и влиятельных художников европейской истории, особенно в эпоху Золотого века Нидерландов. Родившись 15 июля 1606 года в Лейдене, Нидерланды, Рембрандт достиг значительного успеха как портретист, мастер жанровых сцен, исторических и библейских картин.



Он известен своим глубоким изучением человеческих эмоций, светотени, инновационным использованием света и тени, а также мастерским изображением текстур и деталей. Рембрандтова способность передать глубокую психологическую сложность и нюансы человеческого состояния делает его произведения особенно захватывающими и многогранными.

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