В Канаде учитель продавал работы своих учеников, подписывая их оскорбительными названиями
Источник:The Guardian
В Монреале скандал разгорелся в Вествудской средней школе, где ученики случайно обнаружили, что их учитель искусства продает их рисунки на личном веб-сайте.
Творческие работы учеников были найдены на чашках, чехлах для мобильных телефонов и одежде. Впечатляет, но каждый рисунок стоил 94 доллара без ведома и согласия авторов.
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Возмущение среди родителей вызвало громкий резонанс. Один из родителей выразил свое недовольство, отметив абсурдность ситуации.
Представьте, что ваш 13-летний сын возвращается сегодня из школы домой с историей о том, что его учитель рисования продает в интернете работы учеников по 94 доллара за рисунок без их предварительного ведома!? Это полное безумие,
– поделился эмоциями один из родителей.
Скандальный учитель, по имени Марио Перрон был представлен на своем вебсайте как опытный художник, чьи работы находятся в частных коллекциях по всему миру.
Рисунки учеников, выставлены на сайт Марио Перрона / The Guardian
Сейчас на сайте учителя еще можно увидеть работы учеников. Многие из них подписаны вроде "Жуткий портрет Джулии", "Жуткий портрет Шарлотты". Вероятнее всего, это и есть имена учеников, которые рисовали картины. Однако купить эти работы уже нельзя.
Школьный совет отреагировал на инцидент и заявил, что "знает о ситуации и очень серьезно относится к этим обвинениям". Там ведут расследование.