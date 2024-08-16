Однажды женщина решила установить скрытые камеры, чтобы наконец выяснить правду.

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В тот день вся семья сидела на первом этаже дома. И вдруг на горе в очередной раз появилось странное шуршание, как будто кто-то шел по коридору. Мать семейства в тот же миг получила оповещение с камеры наблюдения, которая каждый раз делает фото, когда обнаруживает движение.



Камеры зафиксировали призрака / Фото The British Paranormal Society

На этом снимке можно увидеть белый силуэт, стоящий у кровати. Выглядит это максимально жутко. Учитывая тот факт, что дом возведен в 1998 году.

До нас здесь жила только одна семья. Помним, как старые соседи рассказывали, что вместе с ними жила больная теща, но никто не знает, умерла она в этом доме или нет,

– говорится в сообщении.

Один знаток паранормальных явлений написал в комментариях: "Похоже на женщину в белой ночной рубашке". К сожалению, никаких дополнительных подробностей об этом инциденте нет.