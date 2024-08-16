Одного дня жінка вирішила встановити приховані камери, щоб нарешті з’ясувати правду.

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Того дня вся родина сиділа на першому поверсі будинку. Аж раптом на горі в черговий раз з’явилось дивне шарудіння, наче хтось йшов коридором. Матір сімейства в ту ж мить отримала сповіщення з камери спостереження, яка щоразу робить фото, коли виявляє рух.



Камери зафіксували привида / Фото The British Paranormal Society

На цьому знімку можна побачити білий силует, що стоїть біля ліжка. Виглядає це максимально моторошно. Враховуючи той факт, що будинок зведений у 1998 році.

До нас тут жила лише одна сім'я. Пам'ятаємо, як старі сусіди розповідали, що разом з ними жила хвора теща, але ніхто не знає, померла вона в цьому будинку чи ні,

– мовиться у повідомленні.

Один знавець паранормальних явищ написав у коментарях: "Схоже на жінку в білій нічній сорочці". На жаль, жодних додаткових подробиць про цей інцидент немає.