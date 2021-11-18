Каким мог быть главный злодей "Дюны": художник показал ранние концепты образа Харконнена

Художник Джерад Маранц специализируется на создании концепт-образов персонажей разных фильмов. В частности, он работал и над героями "Дюны" Дэнни Вильнева, вышедшей в прокат в сентябре 2021 года.

Недавно он показал ранние арты образа главного антагониста этой истории – барона Владимира Харконнена. Хотя внешность показанного персонажа отличается от внешности актера Стелана Скашгорда, исполнившего роль злодея в "Дюне", на этих рисунках можно проследить весь процесс создания образа.

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Сначала Джерад Маранц показал концепт обнаженного тела персонажа. Художник решил создать его прежде чем перейти к созданию костюмов героя. В книге Владимира Харконнена описали как "ужасно и безмерно толстого", арт Маранца полностью этому отвечает.

Далее Джерад вместе с художниками по костюмам Куртом Свенсоном и Бартом Мюллером начал работать над нарядами барона. Они представили несколько вариантов, среди которых были повседневные балахоны и боевая броня.

Ранние концепт-арты образа Владимира Харконнена в "Дюне" Дени Вильнева / Иллюстрация из инстаграма Джерада Маранца

Ранние концепт-арты образа Владимира Харконнена в "Дюне" Дени Вильнева / Иллюстрация из инстаграма Джерада Маранца

Ранние концепт-арты образа Владимира Харконнена в "Дюне" Дени Вильнева / Иллюстрация из инстаграма Джерада Маранца

Ранние концепт-арты образа Владимира Харконнена в "Дюне" Дени Вильнева / Иллюстрация из инстаграма Джерада Маранца

Ранние концепт-арты образа Владимира Харконнена в "Дюне" Дени Вильнева / Иллюстрация из инстаграма Джерада Маранца

Ранние концепт-арты образа Владимира Харконнена в "Дюне" Дени Вильнева / Иллюстрация из инстаграма Джерада Маранца

Что известно о фильме "Дюна" Дэнни Вильнева "Дюна" – киноадаптация одноименного научно-фантастического романа Фрэнка Герберта. Первая ее часть вышла в кинопрокат в сентябре 2021 года. Работа над второй частью уже началась, релиз запланирован на 2023 год.



События фильма происходят в далеком будущем на пустынной планете Араккис. Влиятельную семью Атридов назначают управлять Араккисом и следить за добычей спайса – самого ценного вещества. Однако это предназначение несет за собой немало опасностей.



Источник: "Дюна" – киноадаптация одноименного научно-фантастического романа Фрэнка Герберта. Первая ее часть вышла в кинопрокат в сентябре 2021 года. Работа над второй частью уже началась, релиз запланирован на 2023 год.События фильма происходят в далеком будущем на пустынной планете Араккис. Влиятельную семью Атридов назначают управлять Араккисом и следить за добычей спайса – самого ценного вещества. Однако это предназначение несет за собой немало опасностей.Источник: Википедия

Текст публикаций Джерада Маранца в инстаграме

Я создал несколько ранних концепций тела барона Харконнена с дизайнерами костюмов @kurtandbart. Мы хотели получить тело перед созданием костюма. Это было очень весело. Я сделал фигуру и Z-кисть и попробовал несколько типов телосложения, прежде чем остановиться на этом.

Вот несколько ранних концепций костюмов барона, которые я сделал для "Дюны", работая с дизайнерами костюмов Куртом и Бартом @kurtandbart. Я был очень рад получить это задание. Барон Харконнен – один из величайших научно-фантастических злодеев.