Нещодавно він показав ранні арти образу головного антагоніста цієї історії – барона Владіміра Харконнена. Хоча зовнішність показаного персонажа відрізняється від зовнішності актора Стелана Скашгорда, який виконав роль лиходія у "Дюні", на цих малюнках можна простежити увесь процес створення образу.

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Спершу Джерад Маранц показав концепт оголеного тіла персонажа. Художник вирішив створити його перед тим, як перейти до створення костюмів героя. У книзі Владіміра Харконнена описали як "жахливо та безмірно товстого", арт Маранца повністю цьому відповідає.

Далі Джерад разом із художниками по костюмах Куртом Свенсоном та Бартом Мюллером почав працювати над вбранням барона. Вони представили кілька варіантів. Серед них були повсякденні балахони та бойова броня.

Ранні концепт-арти образу Владіміра Харконнена у "Дюні" Дені Вільньова / Ілюстрація з інстаграму Джерада Маранца

Ранні концепт-арти образу Владіміра Харконнена у "Дюні" Дені Вільньова / Ілюстрація з інстаграму Джерада Маранца

Ранні концепт-арти образу Владіміра Харконнена у "Дюні" Дені Вільньова / Ілюстрація з інстаграму Джерада Маранца

Ранні концепт-арти образу Владіміра Харконнена у "Дюні" Дені Вільньова / Ілюстрація з інстаграму Джерада Маранца

Ранні концепт-арти образу Владіміра Харконнена у "Дюні" Дені Вільньова / Ілюстрація з інстаграму Джерада Маранца

Ранні концепт-арти образу Владіміра Харконнена у "Дюні" Дені Вільньова / Ілюстрація з інстаграму Джерада Маранца

Що відомо про фільм "Дюна" Дені Вільньова "Дюна" – кіноадаптація однойменного науково-фантастичного роману Френка Герберта. Перша її частина вийшла у кінопрокат у вересні 2021 року. Робота над другою частиною вже розпочалася, реліз запланований на 2023 рік.



Події фільму відбуваються у далекому майбутньому на пустельній планеті Араккіс. Впливову родину Атрідів призначають керувати Араккісом та слідкувати за видобуванням прянощів – найціннішої речовини. Однак це призначення несе за собою чимало небезпек.



Джерело: "Дюна" – кіноадаптація однойменного науково-фантастичного роману Френка Герберта. Перша її частина вийшла у кінопрокат у вересні 2021 року. Робота над другою частиною вже розпочалася, реліз запланований на 2023 рік.Події фільму відбуваються у далекому майбутньому на пустельній планеті Араккіс. Впливову родину Атрідів призначають керувати Араккісом та слідкувати за видобуванням прянощів – найціннішої речовини. Однак це призначення несе за собою чимало небезпек.Джерело: Вікіпедія

Текст публікацій Джерада Маранца в інстаграмі

Я створив кілька ранніх концепцій тіла барона Харконнена з дизайнерами костюмів @kurtandbart. Ми хотіли отримати тіло, перш ніж створювати його костюм. Це було дуже весело. Я зробив фігуру та Z-кисть і спробував кілька типів статури, перш ніж зупинитися на цій.

Ось кілька ранніх концепцій костюмів барона, які я зробив для "Дюни", працюючи з дизайнерами костюмів Куртом і Бартом @kurtandbart. Я був дуже радий отримати це завдання. Барон Харконнен – один із найвеличніших науково-фантастичних лиходіїв.