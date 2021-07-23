Нескрываемое равнодушие: кадр из сериала "Локи" превратился в мем

В 2021 году все поклонники киновселенной Marvel с удовольствием смотрели минисериал "Локи" про одноименного персонажа, роль которого исполнил Том Хиддлстон. 14 июля на платформе Disney + вышел шестой и заключительный эпизод первого сезона, а фанатам уже пообещали показать продолжение этой истории.

Сериал получил положительные отзывы критиков и высокую оценку от зрителей. Последние, к слову, успели не только насладиться просмотром, но и разобрать сериал на мемы. Довольно популярным стал кадр второй серии, в котором главный герой Локи демонстрирует настолько неприкрытое равнодушие, что делается откровенно смешно.

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В этой сцене Локи обедает с Мобиусом, детективом Управления временных изменения – они обсуждают разрушение Асгарда. В одно мгновение герой вроде бы выражает сочувствие и сожаление, но уже через секунду меняет тему на другую.

Да, очень грустно. В любом случае...,

– говорит Том Хиддлстон в роли Локи.

Сцена сериала "Локи", которая стала мемом: смотрите видео

Конечно, зрители не смогли обойти своим вниманием такую курьезную ситуацию. Она быстро стала вирусным интернет-мемом. Развлечения 24 подготовили для вас подборку самых смешных вариантов из сети.

Пришла новая эра мемов



Коллаж Reddit / ShainerMan

"Я после просмотра первой серии "Локи" / Я после просмотра второй серии "Локи""



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