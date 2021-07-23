Серіал отримав схвальні відгуки від критиків та високу оцінку від глядачів. Останні, до слова, встигли не лише насолодитися переглядом, а й розібрати серіал на меми. Доволі популярним став кадр другої серії, в якому головний герой Локі демонструє настільки неприховану байдужість, що робиться відверто смішно.
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У цій сцені Локі обідає з Мобіусом, детективом Управління Часовими Змінами, – вони обговорюють руйнування Асгарду. В одну мить герой начебто виказує співчуття та жаль, але вже через секунду змінює тему на іншу.
Так, дуже сумно. В будь-якому разі…,
– каже Том Хіддлстон у ролі Локі.
Сцена серіалу "Локі", яка стала мемом: дивіться відео
Звичайно, глядачі не змогли оминути своєю увагою таку курйозну ситуацію. Вона швидко стала вірусним інтернет-мемом. Розваги 24 підготували для вас добірку найсмішніших варіантів з мережі.
Прийшла нова ера мемів
Колаж Reddit / ShainerMan
"Я після перегляду першої серії "Локі" / Я після перегляду другої серії "Локі""
Колаж Know Your Meme
"Коли помирає Годзілла або Мотра / Коли помирає інший монстр чи людина"
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"Старий багатий чоловік помирає. Його дружина: ..."
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"Людина у твітері: Я більше ніколи не купуватиму нічого у цієї компанії. Компанія-мільярдер: … "
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"Король помирає. Його старший син: … "
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