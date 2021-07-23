Серіал отримав схвальні відгуки від критиків та високу оцінку від глядачів. Останні, до слова, встигли не лише насолодитися переглядом, а й розібрати серіал на меми. Доволі популярним став кадр другої серії, в якому головний герой Локі демонструє настільки неприховану байдужість, що робиться відверто смішно.

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У цій сцені Локі обідає з Мобіусом, детективом Управління Часовими Змінами, – вони обговорюють руйнування Асгарду. В одну мить герой начебто виказує співчуття та жаль, але вже через секунду змінює тему на іншу.

Так, дуже сумно. В будь-якому разі…,

– каже Том Хіддлстон у ролі Локі.

Сцена серіалу "Локі", яка стала мемом: дивіться відео

Звичайно, глядачі не змогли оминути своєю увагою таку курйозну ситуацію. Вона швидко стала вірусним інтернет-мемом. Розваги 24 підготували для вас добірку найсмішніших варіантів з мережі.

Прийшла нова ера мемів



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"Я після перегляду першої серії "Локі" / Я після перегляду другої серії "Локі""



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