К чемпионату Европы-2022 в Мюнхене построят из LEGO пандусы для пешеходов с инвалидностью

Немецкий город Мюнхен собирается стать более удобным для пешеходов с инвалидностью, которые посетят чемпионат Европы-2022. Там построят дополнительные пандусы из старых блоков LEGO.

Для этого в сентябре организаторы чемпионата начали акцию по сбору пользовательских кубиков. Всего им понадобится 22 тысячи блоков LEGO.

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Игрушечные детали для серьезных целей

11 августа 2022 года в Мюнхене стартует чемпионат Европы 2022 года. Чтобы посоревноваться в многоборье, в город съедутся европейские спортсмены со всего континента. Наряду с традиционными пандусами для инвалидных колясок, Мюнхен будет демонстрировать уклоны, построенные из блоков LEGO. По словам организаторов мероприятий, таким образом они хотят акцентировать на необходимости доступной инфраструктуры для пешеходов с инвалидностью.



Пандусы из блоков LEGO / Фото WüSL

О сборе и построении пандусов

Акция по сбору старых кубиков стартовала в начале сентября.

Местным жителям предлагают пожертвовать ненужные детали конструктора и привезти их непосредственно в офис чемпионата. А для тех, кто будет готов отдать более килограмма блоков, обещают организовать самовывоз.

и привезти их непосредственно в офис чемпионата. А для тех, кто будет готов отдать более килограмма блоков, обещают организовать самовывоз. К сбору кирпичей также могут присоединиться жители других немецких городов, отправив по почте старые наборы конструкторов.

Мы ищем классические блоки LEGO. Плоский кирпич и основания очень полезны для создания пандусов. Кирпич DUPLO также может быть использован для пандусов,

– говорится в сообщении на сайте чемпионата Европы-2022.

Акция по сбору блоков продлится до конца сентября, и за это время организаторы надеются собрать нужные 22 тысячи деталей. После этого, в воскресенье, 10 октября, общественность пригласят в Олимпийский парк Мюнхена, чтобы собрать все пандусы, которыми будут пользоваться посетители со всего мира.