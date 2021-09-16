Для цього у вересні організатори чемпіонату розпочали акцію зі збору користованих кубиків. Загалом їм знадобиться 22 тисячі блоків LEGO.

Читайте також Художник кумедно поєднує сцени з різних фільмів і серіалів: 20 несподіваних дуетів

Іграшкові деталі для серйозних цілей

11 серпня 2022 року у Мюнхені стартуватиме Чемпіонат Європи 2022 року. Щоб позмагатись у багатоборстві, до міста з’їдуться європейські спортсмени з усього континенту. Разом з традиційними пандусами для інвалідних візків, Мюнхен буде демонструвати схили, побудовані з блоків LEGO. За словами організаторів заходів, таким чином вони хочуть акцентувати на необхідності доступної інфраструктури для пішоходів з інвалідністю.



Пандуси з блоків LEGO / Фото WüSL

Про збір та побудову пандусів

Акція зі збору старих кубиків стартувала на початку вересня.

Місцевим жителям пропонують пожертвувати непотрібні деталі конструктора і привезти їх безпосередньо в офіс чемпіонату. А для тих, хто буде готовий віддати понад кілограм блоків, обіцяють організувати самовивіз.

і привезти їх безпосередньо в офіс чемпіонату. А для тих, хто буде готовий віддати понад кілограм блоків, обіцяють організувати самовивіз. До збору цеглин також можуть долучитися мешканці інших німецьких міст, надіславши поштою старі набори конструкторів.

Ми шукаємо класичні цеглини LEGO. Плоска цегла та основи дуже корисні для побудови пандусів. Цегла DUPLO також може бути використана для пандусів,

– мовиться у повідомленні на сайті Чемпіонату Європи-2022.

Акція по збору блоків триватиме до кінця вересня і за цей час організатори сподіваються зібрати потрібних 22 тисячі деталей. Після цього, у неділю, 10 жовтня, громадськість запросять в Олімпійський парк Мюнхена, щоб зібрати усі пандуси, якими будуть користуватися відвідувачі з усього світу.