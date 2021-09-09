К 95-летию: в Великобритании выпустили коллекционную монету с Винни-Пухом и его друзьями

Винни-Пух и его друзья теперь будут жить не только на страницах книг Алана Милна и в мультиках Disney. Королевский монетный двор Великобритании выпустил еще одну коллекционную 50-пенсовую монету, посвященную любимым героям детства и их 95-летию.

Коллекция монет с Винни-Пухом и его друзьями

В 2021 году отмечают 95 лет с момента выхода первого сборника рассказов о Винни-Пухе. По этому случаю Королевский монетный двор решил посвятить ее героям серию из 9 коллекционных монет, дизайн которых вдохновлен оригинальными иллюстрациями художника Эрнеста Шеппарда к самой первой книге.

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Первые 3 монеты коллекции с изображениями Винни, Кристофера Робина и Пятачка выпустили еще в прошлом году. Недавно же, накануне юбилейной годовщины книги, презентовали еще одну монету с общим изображением лесных жителей – Винни-Пуха, Пятачка, ослика Иа, Совы, Тигры, Кролика, Кенги и малыша Ру.



Монеты из коллекции, выпущенные в 2020 году / Фото Royal Mint



Коллекционная монета с Винни-Пухом и его друзьями в цветном и золотом вариантах / Фото Royal Mint

До конца этого года коллекция пополнится еще двумя монетами, посвященными отдельно Тигре и Сове. Их дизайн уже представили публике. Остаток серии придется ждать до 2022 года – именно тогда выпустят еще 3 монеты.



В 2021 году выпустят еще 3 монеты из коллекции / Фото Royal Mint

Монеты с героями "Винни-Пуха": цена

Монеты представлены в четырех вариантах – серебряные, золотые, а также однотонные и цветные монеты чеканки Brilliant Uncirculated. Цена зависит от материала и варьируется от 10 фунтов стерлингов (370 гривен) за однотонную монету Brilliant Uncirculated до 1065 фунтов стерлингов (почти 40 тысяч гривен) за монету из золота. Приобрести их можно как по одной, так и в составе набора.

Презентация монет с героями "Винни-Пуха": смотрите видео





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