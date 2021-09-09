Колекція монет з Вінні-Пухом та його друзями

У 2021 році відзначають 95 років з моменту виходу першої збірки оповідань про Вінні-Пуха. З цієї нагоди Королівський монетний двір вирішив присвятити її героям серію з 9 колекційних монет, дизайн яких натхненний оригінальними ілюстраціями художника Ернеста Шеппарда до найпершої книжки.

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Перші 3 монети колекції із зображеннями Вінні, Крістофера Робіна та Поросятка випустили ще минулого року. Нещодавно ж, напередодні ювілейної річниці книги, презентували ще одну монету зі спільним зображенням лісових мешканців – Вінні-Пуха, Поросятка, ослика Іа, Сови, Тигри, Кролика, Кенги і малюка Ру.



Монети з колекції, випущені у 2020 році / Фото Royal Mint



Колекційна монета з Вінні-Пухом та його друзями у кольоровому та золотому варіантах / Фото Royal Mint

До кінця цього року колекція поповниться ще двома монетами, присвяченими окремо Тигрі та Сові. Їхній дизайн також вже представили публіці. Решту серії доведеться чекати до 2022 року – саме тоді випустять ще 3 монети.



У 2021 році випустять 3 монети з колекції / Фото Royal Mint

Монети з героями "Вінні-Пуха": ціна

Монети представлені у чотирьох варіантах – срібні, золоті, а також однотонні та кольорові монети карбування Brilliant Uncirculated. Ціна залежить від матеріалу і варіюється від 10 фунтів стерлінгів (370 гривень) за однотонну монету Brilliant Uncirculated до 1065 фунтів стерлінгів (майже 40 тисяч гривень) за монету із золота. Придбати їх можна як по одній, так і у складі набору.

Презентація монет з героями "Вінні-Пуха": дивіться відео





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