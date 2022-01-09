Это точно котики: как изображали домашних любимцев на средневековых картинах – забавная подборка
Источник:24 канал
Средневековые картины могут быть красивыми и впечатляющими, хотя в то время искусство переживало упадок. Однако создается впечатление, что художники, изображавшие в своих произведениях кошек, никогда их не видели.
Рассматривая картины средневековья, может сложиться впечатление, что в то время коты выглядели отвратительно. Или художникам той эпохи просто было трудно художественно передать их сущность.
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Развлечения 24 предлагают посмотреть, как на гравюрах и картинах средневековья часто были изображены очень смешные и уродливые кошки, которые даже и на кошек не похожи. А возможно они сильно изменились за последние несколько сотен лет.
Как изображали котиков на средневековых картинах / Фото из соцсетей
Как изображали котиков на средневековых картинах / Фото из соцсетей
Как изображали котиков на средневековых картинах / Фото из соцсетей
Как изображали котиков на средневековых картинах / Фото из соцсетей
Как изображали котиков на средневековых картинах / Фото из соцсетей
Как изображали котиков на средневековых картинах / Фото из соцсетей
Как изображали котиков на средневековых картинах / Фото из соцсетей
Как изображали котиков на средневековых картинах / Фото из соцсетей
Как изображали котиков на средневековых картинах / Фото из соцсетей
Как изображали котиков на средневековых картинах / Фото из соцсетей
Как изображали котиков на средневековых картинах / Фото из соцсетей
Как изображали котиков на средневековых картинах / Фото из соцсетей
Как изображали котиков на средневековых картинах / Фото из соцсетей
Как изображали котиков на средневековых картинах / Фото из соцсетей
Как изображали котиков на средневековых картинах / Фото из соцсетей
Как изображали котиков на средневековых картинах / Фото из соцсетей
Как изображали котиков на средневековых картинах / Фото из соцсетей
Как изображали котиков на средневековых картинах / Фото из соцсетей
Как изображали котиков на средневековых картинах / Фото из соцсетей