Эксперт по НЛО случайно "вызвал" космический корабль пришельцев, – СМИ

Британский эксперт по НЛО Стивен Грир вместе с режиссером Марком Кристофером Ли испытывали методы, которые якобы помогают вызывать НЛО. Они были шокированы, когда один из ритуалов сработал.

В новом документальном фильме на канале Amazon Prime Марк Кристофер Ли исследует протоколы CE5, разработанные экспертами по НЛО.

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Эти протоколы якобы позволяют людям контактировать и вызывать инопланетян и НЛО.

Удалось ли исследователям вызвать НЛО

Группа экспертов по НЛО и режиссер поднялись на холм Вудкок в Хартфордшире (Англия). Именно там они попытались вызвать внеземной корабль.

Это был интересный вечер, и, конечно, мы увидели много самолетов и звезд, поскольку ночь была ясной, но мы смогли расслабиться, пообщаться и поговорить об НЛО с друзьями. Но, как не странно, как только мы закончили вечернюю съемку и начали убирать камеры, кто-то заметил высоко вверху что-то, что не было ни звездой, ни самолетом. К счастью, нам удалось снять это на камеру,

– рассказал режиссер.

Во время съемок группа столкнулась с несколькими необъяснимыми неудачами. Сопродюсер Гай Томпсон не смог принять участие из-за совокупности непредсказуемых факторов, включая плохое самочувствие, поломкой автомобиля и отменой поездов.

Издание отмечает, что это не первый случай, когда мистер Ли попадает в новости. В августе прошлого года режиссер призвал короля заставить правительство Великобритании рассказать "правду" о том, что известно британским властям об инопланетной жизни. Это произошло в то самое время, когда группа по безопасности Конгресса США рассказывала, как политиков десятилетиями держали в неведении относительно НЛО.

Ранее мы писали, что Военное ведомство США прилагает усилия для продолжения наблюдения и более внимательного изучения НЛО. В Пентагоне считают, что новый портативный комплекс Gremlin позволит исключить случаи, когда ведомство оставалось неосведомленным о потенциальных опасных объектах.