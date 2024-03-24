У новому документальному фільмі на каналі Amazon Prime Марк Крістофер Лі досліджує протоколи CE5, розроблені експертами з НЛО.

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Ці протоколи нібито дають змогу людям контактувати й викликати інопланетян та НЛО.

Чи вдалося дослідникам викликати НЛО

Група експертів з НЛО та режисер піднялися на пагорб Вудкок у Хартфордширі (Англія). Саме там вони спробували викликати позаземний корабель.

Це був цікавий вечір, і, звичайно, ми побачили багато літаків і зірок, оскільки ніч була ясною, але ми змогли розслабитися, поспілкуватися і поговорити про НЛО з друзями. Але, як не дивно, щойно ми закінчили вечірню зйомку і почали прибирати камери, хтось помітив високо вгорі щось, що не було ні зіркою, ні літаком. На щастя, нам вдалося зняти це на камеру,

– розповів режисер.

Під час зйомок група зіткнулася з кількома незрозумілими невдачами. Співпродюсер Гай Томпсон не зміг узяти участь через сукупність непередбачуваних чинників, включно з поганим самопочуттям, поломкою автомобіля і скасуванням поїздів.

Цікаво! Видання зазначає, що це не перший випадок, коли містер Лі потрапляє в новини. У серпні минулого року режисер закликав короля змусити уряд Великої Британії розповісти "правду" про те, що відомо британській владі про інопланетне життя. Це сталося в той самий час, коли група з безпеки Конгресу США розповідала, як політиків десятиліттями тримали в невіданні щодо НЛО.

Раніше ми писали, що Військове відомство США докладає зусиль для продовження спостереження та більш уважного вивчення НЛО. У Пентагоні вважають, що новий портативний комплекс Gremlin надасть змогу виключити випадки, коли відомство залишалося непоінформованим про потенційні небезпечні об'єкти.