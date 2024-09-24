Пьет кофе, ест и общается: японец зарабатывает сотни долларов в день, ничего не делая

Путешественник Дрю Бински, который занимается тем, что путешествует по миру, решил нанять японца Сёдзи Моримото, чтобы тот "ничего не делал" вместе с ним. Мужчина работает как "друг на время" примерно за 100 долларов за несколько часов.

Детали блогер рассказал в одном из своих последних видео на ютубе.

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Как японец работает "другом на время"

Дрю Бински расспросил Сёдзи о некоторых из его самых странных клиентов. 40-летний "мастер дружбы" рассказал, что, хотя он редко отказывает клиентам в их просьбах, он был обеспокоен, когда одна женщина наняла его, чтобы просто посмотреть, как она ест бумагу.

Сёдзи, известный в народе как "парень, который ничего не делает", зарабатывает на своей необычной работе примерно 80 тысяч долларов в год и говорит, что ему удается принимать в среднем по 3 – 4 клиента в день.

Японец рассказал о своей работе: смотрите видео

По его словам, работа очень разнообразна – иногда это просто поход на обед с кем-то, но у других клиентов бывают и более странные запросы. Однажды его попросили понаблюдать за тем, как жена ищет секретный профиль своего мужа на сайтах знакомств.

Она кричала каждые 10 минут или примерно так. В какой-то момент она допустила ошибку в приложении, нажав "мне нравится" на мужчину, которого хотела пропустить. Она смотрела в потолок и выглядела очень расстроенной,

– вспомнил японец.

Дрю Бински объяснил, что Сёдзи – первый, кто начал этим заниматься. Однако после этого возникло много людей, которые пытались делать то же самое. Правда, не у всех получается зарабатывать на этом.