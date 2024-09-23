Детали он рассказал в своем тиктоке.
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Что нашел парень
Австралиец показал видео с черной рыбой, которая имела голубые глаза и острые зубы. На обнародованных кадрах видно, что она смотрела прямо в камеру. В один момент она резко щелкнула пастью, заставляя всех отскочить.
Это жутко, это самая жуткая вещь, которую я когда-либо видел,
– сказал один человек с видео.
Другой парень добавил: "О, боже, о, боже, это будет преследовать меня во сне сегодня ночью".
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Что это было на самом деле
Как оказалось, этим кошмаром была так называемая "рыба-черная челюсть". Это тип лучеперых рыб, что случается в прибрежных водах, на скалистых рифах и в местах с обломками камней. Они могут вырастать до полуметровой длины.