Японец превращает популярные в интернете фотомемы с животными в смешные статуэтки

Японский художник, известный под ником Meetissai, превращает забавные фотографии с животными в смешные статуэтки. Большинство из них вы обязательно узнаете, ведь, скорее всего, видели их в интернете.
Meetissai выбирает тех животных, которые попали в объектив в странных или неуклюжих позах. В основном он изображает кошек, но есть также фигурки собак, хомяков, ежиков и тому подобное. Своими детализированными работами художник делится в твиттере.
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Не нашел оригинала любимого мему
- Забавная творчество Meetissai началось с поисков реальной версии любимого мема.
- Не найдя такого, художник решил трансформировать фото в скульптурку и таким образом материализовать его.
- Художественный проект оказался настолько популярным, что сейчас существует целая коллекция смешных мемов с животными, увековеченных в 3D-форме.
Кот прячется от собак / Коллаж boredpanda
Кот в движении / Коллаж boredpanda
Как возникло понятие мемов
Как ни странно, но эта популярная форма общения на самом деле уходит своими корнями в академические круги. Термин "мем" ввел биолог Ричард Докинз в своей знаменитой книге 1976 "Эгоистичный ген". Его оригинальной идеей было дать определение "единице культурной передачи или подражания", с примерами, включая понятие Бога, шутки, крылатые фразы и модные тенденции.
Как пишет The Conversation, само слово происходит от греческого "mimema", что означает наследуемый, которое Докинз якобы сократил до рифмы с геном.
Кот на двух лапах / Коллаж boredpanda
Кот с маленькой головой / Коллаж boredpanda
Первым мемом в интернете стал боковой смайлик, созданный в 1982 году американским информатики Скоттом Е. Фолмана. Практику использования знаков препинания для демонстрации эмоций быстро подхватили пользователи по всему миру.
Кот-ворона / Коллаж boredpanda
Енот стоит, как человек / Коллаж boredpanda
Позже, когда мемы стали частью интернет-культуры и даже влияли на то, как люди начали общаться между собой, их стали использовать для пропаганды определенных политических идеологий.
Кот нападает на собаку / Коллаж boredpanda
Панда ест лежа / Коллаж boredpanda
Мемы продолжают развиваться, создавая основу для новых творческих средств общения, которым очевидно и воспользовался скульптор Meetissai.
Две кошки и еда / Коллаж boredpanda
Заинтересованный кот / Коллаж boredpanda
Кошка улыбается / Коллаж boredpanda
Кот в защитной маске/ Коллаж boredpanda
Собака отдыхает в необычной позе / Коллаж boredpanda
Кот и одуванчик / Коллаж boredpanda
Подпрыгнувшая собака / Коллаж boredpanda
Собака-шар / Коллаж boredpanda
Собака-сороконожка / Коллаж boredpanda
Собака с двумя лапами / Коллаж boredpanda
Собака с длинной шеей / Коллаж boredpanda