В Йеллоустоуне под ногами у туристов взорвалась земля: курьезный момент попал на видео

В Йеллоустоунском национальном парке 23 июля произошел гидротермальный взрыв в Бисквитном бассейне. Это произошло прямо под ногами у туристов, находившихся рядом.

Несмотря на впечатляющий черный фонтан материала, поднявшийся в воздух, причины для беспокойства нет. Такой взрыв является обычным явлением для парка.

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Какой силы был взрыв в Йеллоустоуне

23 июля в 10:19 по местному времени в Йеллоустонском национальном парке произошел гидротермальный взрыв в геотермальной зоне Бисквитный бассейн. Горячая вода вырвалась из-под земли с сильным выбросом, что привело к образованию черного фонтана материала, который поднялся высоко в воздух.

Видео инцидента было опубликовано на Facebook Владой Марч, на котором видно, как посетители парка после взрыва побежали как можно дальше от его эпицентра.

Гидротермальный взрыв в Йеллоустоуне: смотрите видео

Есть ли причины для беспокойства

По информации Геологической службы США и администрации Йеллоустонского национального парка, причин для беспокойства из-за этого взрыва нет. Извержение имело гидротермальный, а не вулканический характер и было связано с нагревом воды в подземных резервуарах.

Гидротермальные взрывы происходят, когда вода внезапно превращается в пар под землей, и они относительно распространены в Йеллоустоне,

– говорится в совместном заявлении Геологической службы США и Йеллоустонского национального парка.

В прошлом также происходили подобные взрывы, в частности, гейзер Поркчоп в бассейне гейзера Норрис взорвался в 1989 году, а 15 апреля 2024 года в бассейне гейзера Норис зарегистрировали небольшое извержение. Аналогичный взрыв в бассейне Бисквит был зафиксирован 17 мая 2009 года.

Во время таких извержений вода может нагреваться под землей до температуры около 250 градусов Цельсия, превращаться в пар и расширяться.

Поскольку ей некуда деваться, она прорывается на поверхность, создавая впечатляющие фонтаны воды, пара, земли и камней, которые могут подниматься на высоту до двух километров, оставляя после себя кратеры.

Последствия взрыва: смотрите видео

Несмотря на то, что эти гидротермальные взрывы не связаны непосредственно с магмой, они могут быть связаны с сейсмической активностью, которая является частой в Йеллоустоне. Обычно здесь регистрируют 1500 – 2000 землетрясений в год. Самые большие гидротермальные взрывы случаются редко – примерно раз в 700 лет.