Сильный ветер подхватил чемодан, который прилетел прямо в лицо прохожей, разбив ей нос.

Смотрите также "Не дождалась": россиянка потратила деньги своего мужа-оккупанта и нашла себе другого

На обнародованных в сети кадрах видно как от сильного удара девушка потеряла равновесие и упала на асфальт. Инцидент вызвал панику среди очевидцев, которые немедленно бросились на помощь пострадавшей.

Свидетели происшествия вызвали скорую помощь. Девушка получила первую медицинскую помощь на месте, после чего ее госпитализировали в ближайшую больницу для дальнейшего обследования и лечения.

Чемодан разбил нос девушке: смотрите видео

Последствия урагана в Санкт-Петербурге

в первый день июля российский Санкт-Петербург охватил шквалистый ураганный ветер. Местные уже публикуют видео последствий мощной непогоды. Город накрыл мощный ливень и ураган с порывами ветра до 31 метра в секунду, что приводит к разрушению деревьев и инфраструктуры.

В одном из районов строительный кран рухнул из-за ураганного ветра. Также известно, что дерево убило 36-летнюю женщину.